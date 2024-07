Justícia d'Aragó demana explicacions sobre la situació del Monestir de Sixena que està tancat des de fa dos anys

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Justícia d'Aragó, una institució de la comunitat que vetlla pel compliment de la justícia, ha demanat explicacions pel tancament des de fa dos anys del Monestir de Vilanova de Sixena, on es troben les obres que van ser traslladades del Museu de Lleida al 2017 en plena aplicació de l'article 155. En un comunicat oficial, el Justícia d'Aragó informa que ha obert un expedient d'ofici demanant informació al Departament de Presidència, Interior i Cultura, així com a l'Ajuntament del municipi, per saber quins béns han estat "recuperats", el règim de visites i la política de difusió d'aquest Bé d'Interès Cultural. El monestir va tancar l'agost de 2022 per unes reformes que només havien de durar uns mesos però encara no ha reobert.

La Justícia d'Aragó, Concepció Gimeno, ha obert un expedient d'ofici per conèixer la situació del Monestir de Vilanova de Sixena i els seus plans de futur tenint en compte la "importància cultural i històrica" d'aquest Bé d'Interès Cultural, i "al marge de les controvèrsies judicials finalitzades o pendents de resolució ferma".

La institució s'ha dirigit a l'Ajuntament de Vilanova de Sixena i al Departament de Presidència, Interior i Cultura per aconseguir recopilar informació que li permeti conèixer la situació del Monestir, que va tancar l'agost de 2022 per unes obres de reforma que havien de durar uns mesos, però que encara no ha reobert.

La petició, dirigida a la titular del departament, Tomasa Hernández, és més específica al demanar també dades sobre els "béns ja recuperats", el règim de visites i la política de difusió d'un lloc "tant emblemàtic".

Ja fa més de sis anys que la Guàrdia Civil va irrompre al Museu de Lleida per traslladar les obres de Sixena al monestir aragonès. Els béns es podien veure fins al juliol de 2022 a la sala d'exposicions situada al cenobi del monestir, però ara està tancada per unes obres de remodelació que havien d'estar acabades al 2023, durant la celebració del centenari de la declaració de Sixena com a Monument Nacional.

En resposta a preguntes de l'ACN al setembre de l'any passat, fonts del govern d'Aragó van assegurar que les obres es troben en "òptimes condicions", malgrat el monestir estigui tancat i no es puguin visitar. També van indicar que la rehabilitació del monestir està enllestida i que només quedava l'execució de la museografia, ja pressupostada, per la qual cosa van fixar en un any, el termini de reobertura de monument.