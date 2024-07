El 100 + 1, en la intimitat

Les xarxes socials es van omplir ahir des de primera hora de felicitacions per a l’escriptor lleidatà Josep Vallverdú, el dia en què va complir 101 anys. L’autor de Rovelló va voler que fos un dia més, que va celebrar en la intimitat del seu domicili a Balaguer. I és que després de l’Any Vallverdú, amb un 2023 carregat d’actes per tot el territori de parla catalana per commemorar-ne el centenari, l’escriptor ha retallat de manera manifesta la seua activitat social. La comissària de la celebració, la historiadora Carme Vidalhuguet, va destacar ahir l’“esforç” que va portar a terme Vallverdú l’any passat per provar d’arribar a totes les cites que volien retre-li homenatge, amb firma de llibres inclosa en la diada de Sant Jordi a la capital catalana i un aniversari d’altura al Palau de la Generalitat. Per això, l’escriptor va voler passar la jornada d’ahir a casa seua, descansant, ja que avui té previst viatjar a Barcelona per rebre un nou reconeixement acadèmic. En un acte solemne a la Universitat Politècnica de Catalunya, Vallverdú rebrà avui al migdia la medalla d’honor de la Xarxa Vives d’universitats dels territoris de parla catalana. És la màxima distinció que atorga aquesta institució, que agrupa un total de 22 centres universitaris, entre els quals la Universitat de Lleida.

Però a la plataforma X, l’antic Twitter, sí que van ploure les felicitacions, des de la delegació del Govern a Lleida o l’expresident de la Generalitat Quim Torra fins a la Institució de les Lletres Catalanes, la Plataforma per la Llengua, l’alcalde i el president de la diputació de Lleida; editorials com Pagès Editors, La Galera i Tres i Quatre de València; la revista digital La Mira o l’activista cultural lleidatà Antoni Gelonch. D’altra banda, tampoc no es van oblidar de l’efemèride la portaveu d’ERC a la Paeria Jordina Freixanet, l’exalcalde Miquel Pueyo o exregidors com Jaume Rutllant i Ignasi Amor.