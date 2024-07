El teatre i el circ se citen als Pallars

El teatre de carrer i les arts circenses seran protagonistes aquesta setmana als Pallars. Al Sobirà, demà arrancarà a Esterri d’Àneu el que ja és tot un clàssic d’aquestes dates, l’Esbaiola’t Festival de Teatre de les Valls d’Àneu, que arriba a l’edició número 17. I al Jussà, Isona celebrarà de divendres a diumenge la quarta edició del FART Festival d’Arts Escèniques, que cada any creix en propostes d’espectacles per a tots els públics.

El primer a obrir la seua àmplia programació de quatre intenses jornades serà l’Esbaiola’t, demà a partir de les 19.00 hores amb l’animació de La Tresca i la Verdesca, la dansa i les acrobàcies de La Córcoles i el circ de Manel Rosés. La capital aneuenca proposa fins diumenge una programació amb 33 companyies i propostes per als més petits i els adults. Es dona la circumstància que el festival estrena organitzadors: el mateix ajuntament d’Esterri d’Àneu, després que l’any passat la companyia La Baldufa tanqués la seua etapa al capdavant del certamen des de l’inici, l’any 2008.El públic podrà gaudir de 19 companyies professionals, entre les quals sis de franceses i una de belga, i onze més de procedents de Catalunya, València i Madrid. No faltaran clàssics lleidatans com Zum Zum Teatre, el Centre de Titelles de Lleida o Tombs Creatius, a més de propostes de teatre inclusiu o un taller amb alumnes de l’Aula de Teatre de Lleida que dirigirà el dramaturg Ramon Molins. En resum, 77 activitats fins diumenge, amb molta oferta gratuïta i espectacles de pagament amb entrades a preus populars, d’1 a 7 euros.

Per la seua part, l’Associació d’Arts Escèniques d’Isona impulsa el FART, un modest certamen de teatre de carrer i circ que va nàixer el 2021 ideat per l’actor Iván Caelles i que, des d’aleshores, ha anat adquirint rellevància a la comarca i creixent en nombre de propostes per a tots els públics. En aquesta ocasió ja seran una quinzena d’espectacles programats fins diumenge, amb un acte inaugural aquest divendres (21.45 h) a càrrec del popular actor Àlex Casanovas, president des de fa una dècada de l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya. Dos a l’Atzar, Mumusic Circus, La Maula, A-rítmiks o la cantautora lleidatana Itsasgorak formaran part del cartell del festival.

El Petit Circ Cric segueix amb la gira pirinenca, divendres a Bescaran

El Petit Circ Cric del popular clown Tortell Poltrona també ofereix aquest cap de setmana la seua singular oferta de circ de petit format, en el marc d’una gira pirinenca que va arrancar l’últim cap de setmana de juny amb notable èxit de públic a Vilaller –va repetir a la localitat ribagorçana aquest dissabte passat i diumenge– i arribarà divendres a Bescaran, a l’Alt Urgell, instal·lant la carpa just darrere del restaurant La Canal. Aquest “últim somni” professional de la troupe de Tortell Poltrona continuarà de gira transpirinenca del 19 el 21 de juliol a Lles de Cerdanya abans de saltar al Pirineu gironí.