Telefónica reforça la seua xarxa mòbil 5G en destins turístics i tres esdeveniments d’estiu a Lleida

Telefónica ha reforçat la seua xarxa mòbil 5G en 73 municipis turístics (56 al litoral i 17 a l’interior) i en 28 esdeveniments a Catalunya durant l’estiu, informa en un comunicat aquest dijous.

L’empresa ha constatat que el 93% de la població catalana té cobertura 5G i que l’actual reforç es fa en 23 municipis de Barcelona, 22 de Girona, 21 de Tarragona i 7 de Lleida, com Vielha, Naut Aran o la Vall de Boí.

També ha millorat la connexió en esdeveniments com el Festival Cruïlla, les festes de Gràcia de Barcelona, Fira Tàrrega, l’Aquelarre i Fira de Sant Miquel, entre d’altres.

Per a això, a més d’optimitzar la xarxa ja disponible, l’operadora compta amb unitats mòbils temporals que atendran les necessitats de connectivitat en punts on hi ha un gran increment de la demanda en moments específics, com poden ser festivals de música o festes locals.

L’empresa ha destacat la col·laboració públic-privada per impulsar la connectivitat "a tots els racons del territori".