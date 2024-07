El Museu de Lleida exhibeix els objectes singulars que 'van protagonitzar' l'any passat el programa de TV3 'Una altra història'

De la tele al museu. L’exposició Una altra història, creada a partir del programa homònim de TV3 presentat l’any passat per Albert Om, va arribar ahir al Museu de Lleida després de tres mesos al Museu d’Història de Catalunya. De fet, Barcelona i ara Lleida seran les dos úniques ciutats en les quals es podrà visitar aquesta mostra, que exhibeix un centenar d’objectes singulars i/o quotidians que van protagonitzar el programa televisiu per contextualitzar la història de Catalunya dels últims cent anys.

En aquest sentit, es tracta de la primera proposta d’exposició temporal que ha posat en marxa la nova directora del Museu de Lleida, Clara Arbués, i que podrà visitar-se fins al 17 de novembre. Arbués va agrair l’entesa i facilitats donades pel Museu d’Història de Catalunya, el director del qual, l’arqueòleg Jordi Principal, no es va perdre la inauguració. “La idea del programa de TV3 ja va nàixer amb l’objectiu de seleccionar un centenar de peces per formar part d’una exposició”, va revelar Principal sobre aquestes petites històries personals, “que trenquen amb la gran història oficial, però que la complementen molt bé i que no coneixeríem sense aquestes aportacions”.

Així, el visitant pot repassar objectes que van aparèixer al programa gravat a Gardeny –per exemple, la placa commemorativa de l’acte celebrat al Castell del Remei el 1964 del centenari de la concessió del Canal d’Urgell als regants– o del gravat al Palau Episcopal de Solsona, com l’original de la novel·la Rovelló de Josep Vallverdú, que l’escriptor lleidatà va regalar el 2009 al seu biògraf Josep Maria Aloy, o el cartell de la primera edició de la Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega, de Josep Minguell, el 1981. Un centenar de fragments d’històries personals que conformen les altres històries de la Catalunya del segle XX.