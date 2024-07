Acaba l'International Soundpainting a Lleida

El fossar de la Seu Vella va ser ahir l’escenari de la clausura de la trobada internacional Soundpainting Think Tank, que aquest any va escollir la ciutat de Lleida per celebrar el 50 aniversari d’aquesta disciplina. El Soundpainting és un llenguatge de signes multidisciplinari per a la composició artística en directe. L’acte va consistir en un concert/performance a càrrec de la denominada Orquestra Internacional de Soundpainting. Va comptar amb la col·laboració del col·lectiu lleidatà de Soundpainting Free’t i va estar sota la direcció del compositor nord-americà i fundador d’aquesta disciplina, Walter Thompson. En total, una trentena d’artistes, entre músics, ballarins, actors i artistes visuals, van participar en l’escena. La funció va estar oberta a tothom i s’incloïa en la programació d’estiu de la Paeria, Estiu en viu.