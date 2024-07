Adjudicaran la gestió del Cafè del Teatre a través d'un procediment negociat

L’ajuntament de Lleida va informar ahir els grups municipals a la comissió de Cultura que s’està treballant en un procediment negociat per adjudicar la gestió del Cafè del Teatre, després de declarar-se nul el concurs públic a què s’havia presentat una sola oferta, com va informar ahir SEGRE.

La Paeria ha optat finalment per aquesta via, prevista a la llei de contractes del sector públic. L’expedient es portarà per ser aprovat dimecres vinent a la comissió de Gestió de la Ciutat i la previsió és que la licitació es vegi al ple municipal d’aquest mes, amb l’objectiu de poder reobrir el Cafè del Teatre com més aviat millor, entre el setembre i l’octubre. La regidora de Cultura, Pilar Bosch, va explicar als grups municipals que, entre altres aspectes, la Paeria demana en el procediment negociat que el programa del local inclogui grups de joves de la ciutat per fomentar el talent local en la música, les arts o la dansa. També es requereix al gestor la possibilitat d’oferir servei de degustació en fred per poder ampliar l’oferta.