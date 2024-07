Esterri d'Àneu, un gran escenari teatral

Els carrers d’Esterri d’Àneu van viure ahir un divendres farcit d’espectacles en la segona jornada del festival Esbaiola’t, amb moltes de les propostes de petit format ja amb el cartell d’entrades esgotades. A primera hora de la tarda, el nou espectacle itinerant del Centre de Titelles de Lleida, Kuntur, va recórrer el centre de la capital aneuenca en la inauguració oficial de la 17 edició del certamen, que es desenvoluparà fins demà sumant un total de 33 propostes i 77 activitats per a tots els públics. La directora artística de l’Esbaiola’t, Amàlia Atmetlló, va destacar que “els carrers i espais escènics del festival ja han començat a omplir-se de públic a la tarda”, a l’espera avui dissabte de la jornada que cada any concentra més visitants. De fet, Atmetlló va assenyalar que “ja tenim prop del 70% d’entrades de pagament esgotades, similar a l’any passat, però encara queden moltes butaques lliures, sobretot per als muntatges de gran format”, a més de l’oferta d’obres i animació gratuïtes. L’Esbaiola’t també va oferir la tradicional xocolatada popular i va obrir les activitats familiars, com els jocs de Tombs Creatius, l’automaquillatge o el carrusel infantil.