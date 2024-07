Esbaiola't massiu a Esterri

Els carrers i espais escènics d’Esterri d’Àneu van bullir ahir d’animació en la jornada central de l’Esbaiola’t, el Festival de Teatre de les Valls d’Àneu, que acabarà avui diumenge amb més d’una quinzena de propostes de teatre, circ i animació per a tots els públics. La jornada d’ahir va comptar amb prop d’una vintena de funcions, a més de les instal·lacions i tallers per als més petits. Un nombrós públic va envair el festival, que va haver de penjar el cartell d’entrades esgotades en diversos espectacles i també en tallers com el de ceràmica, que es va desenvolupar a l’Escola La Closa, o el de creació de capgrossos, a càrrec de Solaç a l’Ecomuseu.

A l’Espai Teatre, la companyia lleidatana Zum Zum Teatre va substituir a última hora els francesos La Salamandre, que van haver d’anul·lar el seu viatge a Esterri d’Àneu “per força major”, com va informar l’organització. El públic va canviar així l’espectacle de teatre d’objectes pels titelles de La gallina dels ous d’or, un clàssic ja de Zum Zum Teatre. L’Esbaiola’t va anunciar així mateix que la funció que havia d’oferir La Salamandre avui a les 17.00 se substituirà per l’espectacle teatral Textures, una singular proposta de la companyia La Curiosa per a nadons i nens fins a 5 anys.Ahir a la nit estava previst un dels clàssics del festival, el correfoc protagonitzat pels Diables de les Valls d’Àneu, abans d’un espectacle de dansa vertical a ritme de hip-hop. La dissetena edició de l’Esbaiola’t culminarà avui diumenge amb una intensa jornada amb una quinzena de propostes de circ, màgia, dansa, humor i teatre, a més del singular cabaret-pagès d’Esperanceta i la batucada pel carrer Major amb els músics d’Àneu Batukts.