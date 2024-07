Les temperatures pujaran aquest diumenge i activaran l’alerta groga en cinc comunitats autònomes

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La pujada de les temperatures prevista per a aquest diumenge en tota la geografia nacional activarà les alertes grogues en les comunitats autònomes d’Aragó, Castella-la Manxa, Catalunya, Navarra i Comunitat Valenciana, segons la predicció de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).

En concret, les esmentades alertes s’activaran en les hores centrals del dia -entre les 13.00 i les 21.00 hores- i afectaran Osca, Terol, Saragossa, Albacete, Girona, Lleida, la ribera de l’Ebre de Navarra i València.

L’Aemet ha posat el focus en què s’esperen temperatures màximes per sobre dels 36è graus, fins i tot aproximant-se als 40è, en les depressions del nord-est peninsular, interiors del sud-est, zones de pas del Guadalquivir i sud de les Illes Canàries.

Així mateix, les temperatures màximes augmentaran al nord de les Balears i als vessants mediterrani i cantàbric, així com de forma notable a l’interior del Llevant, mentre que descendiran a Galícia i oest dels altiplans.

Del seu costat, les temperatures mínimes augmentaran en la meitat nord peninsular, predominant en la resta del territori els descensos lleugers.

En una panoràmica global, la situació serà en general estable amb cel pocs d’ennuvolats, si bé l’excepció la marquen Galícia i Astúries pel previsible pas d’un sistema frontal atlàntic que pot deixar algun xàfec al llarg del dia, especialment al final del mateix a l’oest gallec.

També hi haurà intervals ennuvolats pel terç nord-oest i es formaran núvols d’evolució en muntanyes del nord-est, pel que no es pot descartar alguna precipitació feble al Pirineu a la tarda, mentre que la nuvolositat serà baixa al matí en àrees del mediterrani i podria esdevenir en bancs de boira zones de l’interior de l’est i sud-est, així com la costa de l’Alborán.

A l’arxipèlag canari, s’espera cel clar o, en tot cas, poc ennuvolat, amb alguns intervals a les illes més situades al nord i calima en altura.

Quant als vents, es pot ressenyar que bufaran d’oest i sud-oest al vessant atlàntic, mentre que en la cantàbrica seran variables. Del seu costat, es preveuen vents de components sud i est al vessant del mediterrani, amb ponent creixent a l’Estret i Alborán.

Per la seua part, els vents a les Canàries seran alisis amb possibles intervals forts en zones obertes.