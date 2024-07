La JONC obre el Festival de Cervera

La Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC) va inaugurar ahir a la nit la 43a edició del Festival Internacional de Música de Cervera, que aquest any ha programat un total de set concerts fins dissabte vinent dia 20. El concert inaugural va tenir lloc als patis de l’edifici de la Universitat de la capital de la Segarra, que en aquesta ocasió es recupera com a seu tant del festival com del curs internacional de música, després que l’any passat hagués de traslladar-se a causa de les obres en aquest edifici.

La directora del certamen, Estefania Balcells, va explicar que es va apostar per la JONC per inaugurar el certamen pel fet que es compleixen 30 anys de la seua fundació. Per aquesta raó, es va estrenar un repertori de danses i cançons encarregades a propòsit de l’aniversari a Antoni Ros Marbà basades en obres de Mompou. Cal recordar que la JONC es va estrenar en concert precisament a Cervera, el setembre del 1993 al Gran Teatre de la Passió. Durant el concert inaugural, també es van interpretar obres de Gerhard, Ginastera i Britten. L’actuació va estar dirigida per Manuel Valdivieso, que dirigeix així mateix els assajos de l’orquestra del curs internacional de música. Avui dilluns, el festival seguirà amb l’actuació de la pianista Alba Ventura, un concert amb què la Càtedra Emili Pujol de Cervera se solidaritza amb el mil·lenari de la col·legiata de Sant Pere de Ponts, on la concertista tocarà divendres vinent. De forma paral·lela al festival, ahir van començar a arribar els inscrits en el curs internacional de música, que aquest any ha assolit la xifra rècord de 170 estudiants de violí, viola, violoncel, contrabaix, guitarra, piano, flauta, oboè, clarinet, fagot, trompeta, trompa i trombó. El curs també està especialitzat en formacions de música de cambra, banda i orquestra.