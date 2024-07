El festival de Talarn, a punt

La vuitena edició del Talarn Music Experience arrancarà demà dijous a Lo Quiosc, el singular espai de música i gastronomia al peu de la carretera de Tremp a la Pobla de Segur i amb unes vistes immillorables sobre el pantà de Sant Antoni. The Tyets i Figa Flawas seran les estrelles de la primera de les quatre intenses jornades de concerts fins diumenge d’un festival plenament consolidat i que entra ja en una nova dimensió per posicionar-se al nivell dels millors certàmens musicals de l’estiu a Catalunya.

De fet, ahir dimarts ja s’havien esgotat els abonaments per als quatre dies i també les entrades per a diumenge vinent, que comptarà amb un colofó de luxe, amb els mallorquins Antònia Font i la cantant Meritxell Neddermann. Així mateix, des de l’organització van avisar que quedaven molt poques localitats lliures per a l’estrena demà dijous, amb Figa Flawas a partir de les 20.00 hores i The Tyets a les 22.30, en una vetllada que culminarà a partir de mitjanit amb la música de ball de la DJ Trapella. Val a recordar que divendres el Talarn Music Experience ha programat els concerts del cantant Enric Verdaguer Henrio (20.00), la valenciana La Maria (21.15) i Guillem Gisbert, la veu del grup Manel ara en solitari amb el seu nou disc, Balla la masurca! (22.30), en una nit que tancarà la valenciana Ley DJ (24.00). I dissabte, una altra jornada musical per emmarcar, que obrirà la barcelonina Maio (20.00), seguirà amb Sergi Carbonell, cofundador de la popular banda Txarango (21.15), i tindrà de cap de cartell Els Catarres, en plena gira del seu últim disc d’èxits, Invencibles, i amb nous singles (22.30), abans de tancar la vetllada amb la DJ Bego Martín (24.00).Al llarg de les anteriors set edicions, el Talarn Music Experience va programar prop d’un centenar de concerts, pels quals van passar més de 12.700 persones. L’any passat, amb estrelles com Joan Dausà, Els Amics de les Arts o Il·legals, el certamen va rebre gairebé 3.000 persones. El responsable de l’esdeveniment, Ramon Mitjana, ja va avançar en la presentació del cartell d’aquest any l’objectiu és superar les 4.000.