Creix el cens d'entitats que impulsen el català

El cens oficial d’entitats, associacions i fundacions culturals en territoris de parla catalana que fomenten la llengua del país i/o porten a terme activitats per impulsar-ne el coneixement i l’ús entre la població o en col·lectius concrets ha assolit aquest 2024 la xifra de 361 (dotze de les quals de Ponent), que agrupen més de 700.000 socis i que són 40 més de les registrades el 2023. Aquestes entitats s’estenen per un centenar de poblacions de Catalunya, València, Balears, la Franja de Ponent, el sud de França, Andorra i l’Alguer, a Itàlia. Aquest cens, que gestiona la direcció general de Política Lingüística de la Generalitat, es renova any rere any. Val a recordar que els donatius a favor d’aquestes fundacions o associacions que fomenten la llengua catalana i que figuren en aquest cens oficial gaudeixen d’una deducció a aplicar en l’impost sobre la renda de les persones físiques.

En aquesta llista pública de Política Lingüística continuen inscrites d’anys anteriors nou entitats lleidatanes: l’Associació Cultural Recreativa Festa, Gastronomia i Cultura d’Agramunt i Comarca, l’Associació de Donants de Sang de l’Urgell, l’Associació Reintegra per a la Integració i la Reinserció Laboral de les Terres de Ponent, l’Ateneu Popular de Ponent, l’Associació Bombers Voluntaris d’Agramunt i de la Ribera del Sió, l’Associació Festiva i Cultural de Tragó, l’Associació Observatori Sociodemogràfic de les Terres de Lleida, la Fundació Orfeó Lleidatà i el Centre Comarcal Lleidatà. A elles s’han sumat aquest any tres noves incorporacions a la llista: l’Associació Col·lectiu Sardanista de Balaguer, l’Associació Cultural Xercavins de Verdú i l’Associació Amics de la Seu Vella de Lleida.