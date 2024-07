Endesa obre la central d'Esterri per al Dansàneu

Endesa tornarà a sumar-se aquest any al Dansàneu en suport de la cultura pirinenca a les Valls d’Àneu. El festival, que arrancarà aquest divendres a l’església de Sant Joan d’Isil, oferirà fins al 4 d’agost una trentena de propostes artístiques que combinen dansa, música i patrimoni en una quinzena de pobles aneuencs. Per a aquesta 33 edició del certamen, l’empresa obrirà al públic el dia 2 d’agost la central hidroelèctrica d’Esterri d’Àneu com a escenari d’un singular espectacle de dansa vertical a càrrec de la companyia Berta Baliu. El muntatge, a les 19.00 hores, es titula Fargar, en al·lusió a l’acció de posar-se la camisa per dins dels pantalons, típica també en l’argot dels castellers. I és que els escenògrafs Berta Baliu i Pere Vilarrubla la posaran en pràctica en la seua actuació de dansa vertical en una de les façanes de la central, en un espectacle en el qual també comptaran amb la col·laboració de la colla castellera dels Malfargats del Pallars i música en directe de Manu Sabaté. Posteriorment, a les 21.00 h, Endesa també patrocinarà la culminació de la jornada del Dansàneu a la Borda del Nando d’Esterri amb el Tastàneu, un maridatge de productes gastronòmics de proximitat, que inclourà un concert del trio femení Marala (10 €, 25 € amb la degustació prèvia).