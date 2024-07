Tabaca, un nom de pel·lícula

El Pui de Tabaca, l’emblemàtica muntanya de més de 1.700 metres que rep el viatger camí de Ribera de Cardós, també donarà nom a partir d’ara al primer festival de cine mitològic del Pirineu. L’ajuntament de Vall de Cardós i l’Associació Gat Negre impulsen el Tabaca Film Fest, que s’estrenarà el cap de setmana del 27 al 29 de setembre en aquest municipi del Pallars Sobirà amb la projecció d’una vintena de curtmetratges d’entre les 86 propostes rebudes d’arreu del món.

L’alcalde, Joel Baró, va presentar ahir a la diputació de Lleida aquesta nova iniciativa cultural, en un acte al costat del vicepresident primer de la corporació provincial, Agustí Jiménez, i la directora i l’adjunta a la direcció del festival, les actrius Ivana Miño i Gisela Arnao, respectivament, dos cares conegudes de la televisió catalana estretament vinculades a aquest territori pallarès. “El Pirineu és un lloc farcit de mites i llegendes, que s’explicaven de pares a fills a la vora del foc; una tradició oral que no volem que es perdi”, va comentar Miño, que va destacar que el festival comptarà amb una secció especial per a curtmetratges creats o rodats al Pirineu. El certamen repartirà 1.600 euros en premis, a més del guardó escultòric creat per l’artista Aaron Pérez, amb taller al poble de Surp. L’alcalde va destacar que “aquesta iniciativa sorgeix de la il·lusió pel territori, per generar oferta cultural més enllà de les capitals”. També s’estrenarà com a sala de cine el nou local sociocultural en una nau rehabilitada dels antics campaments de treballadors de les centrals hidroelèctriques de la zona.