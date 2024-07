L'IEI exhibeix les obres del Premi Belles Arts Sant Jordi

La sala Espai iX de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida exposa des d’ahir i fins al 8 de setembre les obres guardonades en la 19 edició del Premi Internacional de Belles Arts Sant Jordi, dedicat aquest any a la pintura. La mostra presenta una vintena de teles, que són les obres seleccionades i premiades pel jurat del certamen, i que també formen part del catàleg editat per a l’ocasió. Com és habitual, l’exposició d’aquest premi va iniciar la seua itinerància a la primavera al Convent de Sant Bartomeu de Bellpuig i, després de Lleida, viatjarà posteriorment a Torrefarrera, localitats que conformen la geografia vital de l’escultor Jaume Perelló (1927-2015), la fundació del qual impulsa aquest certamen des de l’any 2001. El premi va nàixer aleshores amb caràcter biennal, fins que el 2011 es va convertir en anual malgrat que alternant cada any la modalitat entre pintura i art tridimensional.

En l’exposició destaca la pintura guanyadora, On habiten els sentits, de l’artista lleidatana Mercè Humedas, que es va emportar així els 6.000 euros del primer premi, a més d’una escultura en bronze creada pel mateix Jaume Perelló. L’obra Laia fumant, del lleidatà nascut a Vic Oriol Arumí, va guanyar el segon premi, dotat amb 2.500 euros. El Premi Belles Arts Sant Jordi, que compta amb el patrocini de la diputació de Lleida i la col·laboració dels ajuntaments de Bellpuig i Torrefarrera i del consell de l’Urgell, té com a objectiu contribuir a la promoció, foment i difusió de l’art donant suport a la tasca dels artistes –consolidats i novells– en les arts tridimensionals i pictòriques.