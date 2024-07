Monegros Desert Festival: un èxit de la música electrònica

El Monegros Desert Festival celebra la seua 31a edició amb un rotund èxit, consolidant-se com la gran festa nacional de la música electrònica a Espanya. Aquest esdeveniment, conegut per la seua barreja de sons electrònics i urbans, va tornar a superar totes les expectatives.

Monegros Desert FestivalGERARD FOSSES

Xifres rècord

Aquest any, el festival va batre rècords històrics en comptar amb 12 escenaris repartits en 120 hectàrees i més de 160 artistes contractats. Una de les novetats més destacades va ser la inauguració d’un espai dedicat exclusivament al trànsit psicodèlic, una aposta que, segons Creu Arnau, va tenir una "molt bona acollida" i un escenari que "no podia ser més conforme".

Monegros Desert FestivalGERARD FOSSES

Aforament complet i afluència internacional

Les entrades per a aquesta edició es van esgotar oficialment divendres, marcant el tercer any consecutiu que el festival assoleix el sold out. Més de 50,000 persones de més de 90 països van viatjar al desert de Fraga per a disfrutar d’aquest esdeveniment únic.

Programació i artistes destacats

El festival es va estendre durant 22 hores consecutives, començant a les 14:00 h del dissabte i finalitzant a les 12:00 h de diumenge. El cartell va estar encapçalat pels anglesos Chase & Estatus, l’actuació del qual va ser una de les més esperades. A més, el duo madrileny Natos i Waor, referent del rap nacional, va ser una altra de les propostes més demandades pels fans.

Monegros Desert FestivalGERARD FOSSES

Logística i personal

Més de 3,000 persones van ser contractades per assegurar el bon funcionament de l’esdeveniment, incloent cambrers, tècnics de seguretat i personal sanitari.

Condicions climàtiques

El festival va enfrontar diferències significatives entre el dia i la nit en termes de temperatura. A les 18:00 h es va registrar el moment de màxima temperatura, que va assolir temperatures al voltant dels 38°C.