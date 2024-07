A la venda les entrades de FiraTàrrega amb descomptes

FiraTàrrega va obrir ahir la venda anticipada d’entrades per als 28 espectacles de pagament (dels 51 programats –la resta seran gratuïts–) que es podran veure en el marc del certamen entre el 5 i el 8 de setembre amb preus de 10, 15 i 20 euros.

FiraTàrrega manté el paquet Heavy User, que ofereix fins a un 30% de descompte per a la compra de tres o més entrades d’espectacles diferents. A més, les que s’adquireixin fins a l’11 d’agost es poden obtenir amb un 20% de descompte directe per venda anticipada. Destaca també que els jubilats, persones a l’atur, amb discapacitat i famílies nombroses i monoparentals tenen un 20% de descompte, així com els socis del Club TR3SC i els usuaris del Carnet Jove. També es van posar a la venda els tiquets de la zona d’acampada, situada al càmping, de 15 euros per tots els dies i de 10 euros la nit de dissabte.FiraTàrrega va posar ahir les entrades a la venda coincidint amb la Gran Revetlla, jornada en què es va celebrar el Free Tour de presentació de la programació de la mà de la directora artística, Anna Giribet, per quatre places de la capital de l’Urgell i amb aforament complet des de fa dies.

Estrena de nou marxandatge al Ganga Days

FiraTàrrega compta amb nou marxandatge (samarretes, mitjons, barrets de palla, bosses, xapes, ventalls...) de l’empresa Cha-Chá amb disseny de Jorge Ochagavía que es va presentar ahir en el marc del Ganga Days (mercat de rebaixes) de Foment Tàrrega.