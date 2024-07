Excaven noves estructures a la necròpolis de Soses

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’última campanya d’excavacions del Grup d’Investigació Prehistòrica de la Universitat de Lleida a la necròpolis de la Vall de la Clamor, al terme municipal de Soses, va servir per excavar dos noves estructures funeràries per tal de ser estudiades i desmuntar completament un dels túmuls plans per conèixer-ne el procés de construcció.

Els treballs arqueològics fets aquest estiu al cementiri datat entre finals de l’edat del bronze i els inicis de l’edat del ferro (segles IX-VI aC) van servir per ampliar el perímetre de l’àrea funerària amb una nova rasa de vint-i-cinc metres quadrats, on van localitzar aquestes dos estructures. En una, van recuperar només una part d’una urna cinerària, que servia per guardar cendres, mentre que l’altra es tracta d’una tipologia constructiva diferent en la qual les restes humanes calcinades estaven dipositades directament sobre el retall al subsol, acompanyats de petits objectes d’ornamentació.D’altra banda, van desmuntar completament un dels túmuls plans per analitzar-lo i van treballar en el laboratori amb cinc urnes cineràries recuperades en els darrers anys amb l’antropòloga especialista en cremacions de la universitat nord-americana de Drew Lisa Monetti.