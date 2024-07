Cinc espectacles de FiraTàrrega busquen una seixantena de voluntaris perquè participin en les seves obres

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Cinc espectacles de la programació de FiraTàrrega 2024 fan una crida per trobar una seixantena de voluntaris que vulguin participar en les seves peces. Una d'aquests és la proposta 'Carrer 024' de Sol Picó, un espectacle de gran format que vol reflexionar sobre la paradoxa de la solitud en la societat actual i que, per fer-ho, busca 20 persones actives que ajudin a fer moure el públic. Les alter companyies i artistes que busquen voluntaris són Compagnie Krak, Cristina Maldonado, La Mecànica i Sergi Estebanell. Els interessats en participar han d'omplir els formularis corresponents al a pàgina web de la fira. L'edició d'enguany de FiraTàrrega, que se celebrarà del 5 al 8 de setembre, compta amb 51 espectacles i un 33% d'estrenes.

La participació del públic als espectacles de FiraTàrrega s'ha convertit en un tret característic d'algunes de les propostes que s'han vist en les darreres edicions, ja sigui formant part de la concepció de l'obra, col·laborant en tasques logístiques o, fins i tot, actuant dins la mateixa obra.

Sol Picó, en el seu 30è aniversari, proposa amb 'Carrer 024' un espectacle de gran format que vol reflexionar sobre la paradoxa de la solitud en la societat actual. La companyia busca 20 persones actives, a partir de 16 anys, que ajudin a fer moure el públic i a col·laborar en el moviment dins de l'espai escènic.

De la seva banda, Compagnie Krak presenta 'Bench invasion', un espectacle dins la categoria L'Inesperat que convida els vianants a seure en uns bancs i conversar amb desconeguts per reivindicar l'art d'escoltar. En aquest cas, la companyia belga ha sol·licitat la participació d'11 voluntaris que conversin amb el públic mentre transporten els bancs mòbils.

Cristina Maldonado amb 'Juego infinito' proposa un joc immersiu creat a partir d'històries sobre la mort recollides en diversos països, amb una mirada universal i ritualista. 3 persones de més de 18 anys hauran de repartir els elements i objectes que han de manipular els participants a l'espectacle, seguint les instruccions de la creadora.

La Mecànica arriba a FiraTàrrega amb 'Odissees', una experiència teatral immersiva que combina l'actuació física en viu i la tecnologia digital explorant temes com la identitat personal, les tribus o la connexió intergeneracional. Aquesta proposta ofereix, del 5 al 8 de setembre, un taller d'il·luminació teatral i actuació immersiva on els participants ajudaran a col·locar objectes, a guiar el públic i a utilitzar la il·luminació per destacar els intèrprets. En aquest projecte es busquen 12 joves creatius, entre 14 i 20 anys, interessats en el teatre i la performance que vulguin ser al centre de l'acció d'un espectacle.

Sergi Estebanell amb 'Love for free' planteja una acció artística transformadora per alliberar-nos de les pors que ens paralitzen i connectar emocionalment amb les persones del nostre entorn. Per a la realització d'aquesta acció es demana la participació de 9 persones diverses d'entre 10 i 101 anys (d'edats, alçades, talles, cultures, classes socials, diversitat funcional, expressió de gènere i orientació sexual diferents) per fer una coreografia on mirar-se, abraçar-se i, potser, besar-se amb una persona coneguda o desconeguda durant uns minuts.

Formularis d'inscripció

Per poder participar en aquests espectacles, els interessats han d'omplir els formularis corresponents a la pàgina web de FiraTàrrega, on també hi ha la informació sobre les dates i els detalls de cada informació.

Per articular totes aquestes propostes, l'any 2022 es va crear l'Escamot FiraTàrrega, un cens de persones interessades a participar en processos de creació escènica, de voluntariat o d'opinió, entre altres. Actualment, compta amb 160 persones inscrites que reben butlletins informatius cada cop que hi ha alguna acció a desenvolupar.