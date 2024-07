Maria Hein i Alidé Sans posen música al Dansàneu

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Dansàneu, el Festival de Cultures del Pirineu, segueix aquests dies amb la seua programació orientada a tota mena d’edats i gustos. Destaquen les propostes per al públic jove, com el tancament de dilluns, que va anar a càrrec de la cantautora mallorquina Maria Hein. La jove artista va presentar el seu segon disc, Tot allò que no sap ningú, tota una aposta pels sons electrònics en la qual la seua veu és l’instrument principal. El concert va tenir lloc al poliesportiu d’Esterri d’Àneu.

D’altra banda, l’espectacle Celebration va obrir la jornada d’ahir del festival a l’església de Sant Pere de Sorpe (Alt Àneu). Es tracta del que la seua creadora, l’artista Montse Colomé, anomena un ball parlat, una experiència immersiva en la qual Colomé comparteix les seues vivències amb el públic i el convida a acompanyar-la a ballar. Més tard, estava prevista l’actuació de la també mallorquina Júlia Colom, per presentar el seu disc debut Miramar a l’església de Santa Maria d’Àneu a Escalarre (la Guingueta d’Àneu). La cantautora havia d’interpretar tant peces de creació pròpia com d’origen popular i, per acabar, es va programar un tast de vins i formatges. La jornada havia de continuar al pantà de la Torrassa (la Guingueta d’Àneu), amb una mostra de danses eclèctica amb els germans Víctor i Raúl Pérez. Rel i Grapa és tot un diàleg entre tradició i contemporaneïtat i la fricció existent entre ambdós. Just després, estava programat un altre concert, aquesta vegada, d’Alidé Sans. L’aranesa interpreta cançons de la tradició oral occitana, com rondèus o borrèies, regint-se pels codis de la música moderna. El Dansàneu continua avui a les 12.00 h amb un homenatge al poeta Vicent Andrés Estellés a l’església de Sant Esteve de Gavàs.