Música clàssica d'alt nivell

L’Acadèmia Internacional de Música de Solsona (AIMS) arriba a la 23a edició, que va començar aquest cap de setmana, amb 120 estudiants de diferents països. Alguns hi participen per primera vegada, com Stefania Chasapi, de Grècia, mentre que d’altres ja fa anys que hi assisteixen, com Cèlia Roca, de Santpedor, que amb 19 anys ja ha estat en sis edicions. Actualment estudia a Holanda i un dels motius pels quals torna és el quadre de professors dels quals, diu, pot aprendre, però també per l’experiència que representa i l’oportunitat de conèixer persones que senten la música com ho fa ella. Per la seua part, Chasapi, de 24 anys, és la primera vegada que visita Solsona i explica que una de les seues professores a Friburg (Alemanya), on estudia, li va parlar del festival i li va dir que vingués. També és la primera vegada que imparteix classes a l’AIMS Pierre-Emmanuel de Maistre, professor de violoncel, que valora l’oportunitat que representa per als alumnes.

El director del festival, Peter Thiemann, assenyala que des dels inicis li agrada el contacte amb el públic perquè “és molt pròxim i personal”, la qual cosa, afegeix, ofereix la possibilitat de no ser tan anònim com seria en una sala gran de Barcelona. “A la gent li agrada fer-nos preguntes, també als alumnes, i que els puguem contestar”, diu. A més, explica que el públic li fa peticions per a l’any següent. Thiemann sent que Solsona es bolca amb l’AIMS durant el mes d’agost i destaca que l’acollida “és molt bona”. D’aquesta manera, el festival s’allargarà fins al 17 d’agost vinent amb més de 40 actuacions en diverses comarques.