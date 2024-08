'Sold out' astronòmic del lleidatà Lluís Sánchez

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El cantant Lluís Sánchez, natural d’Artesa de Lleida i guanyador de l’última edició del talent show de 3Cat Eufòria, ha esgotat en menys de sis hores les entrades per al seu concert al Parc Astronòmic del Montsec per al divendres 30 d’agost. Sánchez presentarà el seu espectacle A Sky Full of Stars en el marc de la 14a edició del cicle Música sota les estrelles que acull el parc d’Àger. L’organització del certamen havia programat dos sessions, una a les 22.00 i una altra a les 23.00 hores, que fusionen astronomia i música per un preu de 20 euros l’entrada. La proposta de l’artista lleidatà combinarà les seues cançons pop predilectes.

El cicle es va estrenar el 27 de juliol passat amb el concert de Pep Sala, exguitarrista i excompositor de l’aclamada banda Sau, i ha previst unes altres quatre actuacions més, a part de la de Sánchez. Així doncs, el 7 de setembre el Parc Astronòmic acollirà l’espectacle de jazz Un dring en el silenci, a càrrec de Xavier Monge Trio i Carme Canela. El 12 d’octubre serà el torn de la música folk amb la funció Cançons de Xerxa de Cris Juanico. Més endavant, el 2 de novembre, la banda lleidatana Bru presentarà L’Univers enmig de mi, d’estil indie-pop intimista. Finalment, aquesta edició de Música sota les estrelles conclourà amb el pop-rock independent d’Inuits i el seu espectacle Entre estels i cometes.Per la seua part, Lluís Sánchez, que ha arrancat la seua carrera musical en solitari amb Els millors dels nostres dies –la cançó de l’estiu de TV3 i Catalunya Ràdio composta per Manu Guix i Roger Rodés–, ha previst un altre concert a l’Auditori Municipal Enric Granados de Lleida. El dijous 3 d’octubre, juntament amb el pianista i compositor lleidatà Antoni Tolmos i altres convidats, oferirà un repertori farcit de clàssics i èxits de la música pop estatal i internacional. En aquest cas, les entrades estan pràcticament esgotades en l’única sessió (20.30 hores) que ha programat l’Auditori. Es poden adquirir al web auditorienricgranados.cat per un preu únic de 16 euros.