Tallers familiars, visites nocturnes i cicle de documentals, aquest mes a la Panera

El Centre d’Art La Panera dona continuïtat a la seua programació durant el mes d’agost i ofereix diverses activitats per a totes les edats. Avui, a les 17.30 hores, es farà el taller Dibuix i narració en família a l’Espai miniPanera, a càrrec d’Helena Ayuso, que es repetirà els dies 13 i 27 d’agost. L’entrada és gratuïta, amb inscripció prèvia. Una altra proposta que fa l’equipament, per primera vegada, són les visites nocturnes, també de forma gratuïta. Unes setanta persones van assistir a les sessions del juliol i les dos pròximes convocatòries seran el 22 i 29 d’agost a les 21.00 hores. Els visitants tindran l’oportunitat de fer una visita comentada a les exposicions Només si fa olor de terra i Regina José Galindo. Descolonitzem el món. Així mateix, la programació dona continuïtat al cicle de documentals, dins de l’Estiu en Viu, amb tres films que es podran veure a l’agost i principis del mes de setembre, i el primer serà el 21 d’agost, el documental de Ventura Pons Ocaña, retrat intermitent. Per al 28 d’agost es projectarà The punk singer i el 4 de setembre, Alteritats.