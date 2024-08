Novel·la en català sobre el Sobirà de l'irlandès Colm Tóibín

Publicat per L. BERENGUER Verificat per Creat: Actualitzat:

El mundialment reconegut escriptor irlandès Colm Tóibín (1955, Enniscorthy) ha escollit una editorial del Pallars, Edicions Salòria, per publicar per primera vegada la seua novel·la The Catalan Girls. La traducció de l’obra, editada exclusivament en català i sota el títol Una casa al Pallars, ha anar a càrrec de la sociolingüista, correctora i traductora lleidatana Joana Pena Tarradelles. El llibre narra la història de tres germanes –Núria, Eulàlia i Montse– que de joves van emigrar a l’Argentina amb la seua família des de Burg, la petita localitat del municipi de Farrera on van passar la infància. Dècades després, les tres han de tornar al Pallars per decidir el futur d’una casa familiar.

Tóibín ha previst una gira pel Pirineu per presentar l’obra que arrancarà aquesta tarda (19.00 h) a la llibreria La Trenca d’Andorra la Vella –on també parlarà del seu darrer llibre, Long Island–. Demà (19.00 h) serà el torn de la llibreria La Singratalla de Tremp i divendres (19.00 h), de la sala d’actes de l’ajuntament de Sort. El recorregut acabarà dimarts vinent al Centre d’Art i Natura de Farrera, escenari de la novel·la.

No és aquesta la primera vegada que el novel·lista irlandès escriu una ficció ambientada al Pirineu lleidatà. El 2013, la prestigiosa revista The New Yorker va publicar Summer of 38, una història curta ambientada al Pallars durant la Guerra Civil. Així va ser com Joana Pena va descobrir l’autor i va dedicar el seu treball d’investigació de Batxillerat a l’institut Màrius Torres a la traducció al català d’aquest relat (Estiu del 38). Pena va tenir l’oportunitat d’entrevistar l’autor i, posteriorment, el seu treball va ser publicat també a Edicions Salòria.

Anys després, ha estat el mateix Tóibín que ha escollit Pena i Salòria per editar Una casa al Pallars. “Estem molt contents”, afirma Marcel·lí Pasqual, editor de Salòria, “es tracta d’un autor d’un prestigi impecable a nivell internacional i ha volgut apostar per nosaltres.” Tóibín és un gran amant del Pirineu. Tant és així que té casa a Farrera, “on estiueja des de fa dècades i ha après a parlar català”, apunta Pena.