FiraTàrrega, amb 19 mecenes

El Club dels Mecenes de FiraTàrrega ha assolit aquest any la xifra de 19 empreses que donaran suport a l’esdeveniment, apostant així per la cultura i el territori, els eixos vertebradors del festival. En aquesta edició, la contribució econòmica que sumen les aportacions dels 19 patrocinadors arriba als 20.000 euros. A través d’aquesta iniciativa –constituïda el 2002 i de col·laboració publicoprivada–, FiraTàrrega té l’objectiu d’implicar al teixit empresarial del territori amb les arts escèniques de carrer, per continuar posicionant la capital de l’Urgell i el certamen en el mapa internacional.

Les empreses van oficialitzar la seua participació amb la nova edició de FiraTàrrega d’aquest any amb el sopar habitual d’El Club dels Mecenes, que va acollir el restaurant Níam de la ciutat el 24 de juliol passat. Segons va assegurar l’organització del festival, trobades com aquesta serveixen per “ampliar els vincles amb el sector empresarial local i teixir noves aliances”.Una de les novetats que el festival ha previst enguany és una sessió especial per a mecenes i socis de Foment Tàrrega –una de les entitats patrocinadores de FiraTàrrega– de l’espectacle Matres, a càrrec de la companyia lleidatana Campi qui Pugui. La funció està programada per al proper 4 de setembre, coincidint amb la vigília de l’estrena del certamen. L’esdeveniment tindrà lloc al Teatre Ateneu de Tàrrega i pretén generar un nou punt de trobada entre els diferents agents del territori, ja que també estaran convidats regidors de l’ajuntament de Tàrrega i diferents alcaldes de municipis de l’Urgell, així com de les capitals de comarques de Ponent i altres representants de les administracions que donen suport a FiraTàrrega.

Empreses i entitats locals reconegudes més enllà de l’Urgell

Les entitats que formen part d’El Club dels Mecenes en aquesta edició del certamen de Tàrrega són Borges International Group, Foment Tàrrega, Sucesores de Falip Navarro, Banc Sabadell, Agbar, Cotècnica, Cambra de Comerç de Tàrrega, Semat OSD, Celler Carviresa, Ros Roca, Casa Delfín, Grup Consist, Cal Canela, Cartaes, Laumont, Cajamar, Restaurant La Cava, Jaudol SL i Torrons Vicens. Totes les firmes col·laboradores estan vinculades d’una forma o una altra amb el teixit empresarial i social de la capital de l’Urgell.