Colm Tóibín presenta el seu llibre a Sort amb molt de públic

El reconegut escriptor irlandès Colm Tóibín va presentar ahir la seua última novel·la Una casa al Pallars (vegeu SEGRE de dimecres) a la sala d’actes de l’ajuntament de Sort, que es va omplir completament. Tóibín va comptar amb la col·laboració en la lectura de fragments de l’obra de Joana Pena, traductora del llibre i investigadora predoctoral de la Universitat Pompeu Fabra; Marta Farré, regidora de Cultura del Baix Pallars i propietària de la llibreria Singratalla; i Judit Arres, amiga de l’autor. També hi va intervenir Caroline Romer, autora de la pintura que il·lustra la portada del llibre, que va parlar de la tècnica que va fer servir i de com el paisatge rural de Burg va inspirar l’obra. Una casa al Pallars narra la història de la Montse i les seues dos germanes, l’Eulàlia i la Núria, que havien passat els estius de la infància a Burg i se’n van anar a viure a l’Argentina, país del qual tornen, 50 anys després, quan reben en herència una casa i han de fer balanç de la seua trajectòria vital i plantejar-se com encarar la recta final de les seues vides. Tóibín va posar de manifest que amb aquesta obra havia volgut parlar no tant sobre la immigració com sobre la tornada a casa i el pes de les expectatives que això comporta, així com mostrar les dinàmiques, algunes d’insòlites, de la relació familiar entre les tres germanes; també va comentar com d’important és per a l’escriptor assumir la mirada dels personatges i retratar així llocs que d’una altra manera passarien desapercebuts en la quotidianitat. El públic assistent va lloar la capacitat de l’autor per retratar personatges femenins i es va interessar per la seua relació amb el Pallars, que es remunta als anys 80.