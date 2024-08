Iniciativa musical per als drets dels temporers

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La plaça del Dipòsit de Lleida va ser ahir l’escenari d’una iniciativa musical per defensar els drets dels temporers a través de la cultura. Sota el nom de Música pels drets, l’esdeveniment organitzat per la plataforma Fruita amb Justícia Social va posar de manifest les dificultats que passen els treballadors de la fruita a les comarques de Ponent i va donar veu a col·lectius en risc d’exclusió. Tot això amb l’actuació musical del grup de Cervera Lasta Sanco i una degustació de gastronomia africana.

L’acte va començar amb els parlaments per part de l’activista Domingo Morales, que va denunciar una falta de garanties en matèria de prevenció de riscos laborals i d’allotjament per als temporers, així com la no-remuneració de les hores extres. En aquest sentit, Morales va concretar que s’estan gestionant vint denúncies amb la intenció que arribin al jutjat. D’altra banda, portaveus d’entitats antiracistes com Zakaria Sorouri de l’Associació Nostàlgia i Abouli de l’Associació de Senegalesos de Lleida van explicar les seues experiències en la lluita per la defensa dels seus drets. L’acte també va comptar amb un punt d’assessorament sociolaboral per solucionar dubtes o denunciar situacions abusives.El concert de Lasta Sanco, grup arrelat a les Terres de Ponent amb influències d’Angola, va amenitzar la jornada amb una fusió de ritmes africans i llatins amb la música electrònica.La iniciativa Els drets en ruta és un projecte que recull les experiències dels treballadors de la fruita en un espai d’assessorament que itinera per diferents municipis de Ponent. La proposta compta amb el suport del Projecte Lliures de Coop57, Òmnium Cultural i Entitats Catalanes d’Acció Social.