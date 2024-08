La Vall de Lord, territori cultural durant tot el mes

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Associació Cultural Vall de Lord impulsa la segona edició del cicle L’agost cultural al museu, amb diferents activitats que pretenen fomentar la cultura, el coneixement i la història d’aquest territori del Solsonès.

Els actes van començar aquesta setmana amb la presentació del llibre Les botigues municipals a Sant Llorenç de Morunys a càrrec del seu autor, Jaume Adam, i el primer cafè cultural al claustre de Sant Llorenç, on Maria Martínez, geòloga i científica planetària, va parlar sobre el sistema solar i l’exploració espacial. Una altra de les activitats que ja està en marxa és la consolidada exposició de fotografies antigues de la Vall de Lord, que aquest any celebra la 19 edició i està dedicada als joves del territori durant els anys 20 i 30 del segle passat.El programa d’activitats s’estendrà durant tot el mes d’agost, amb dos cafès culturals més amb el catedràtic en Geologia Josep Maria Mata, el dia 14, i l’historiador Nil Boix juntament amb el membre de l’Associació Cultural Francesc Regàs, el dia 21. També hi haurà més presentacions de llibres i diferents visites guiades, tant al centre històric de Sant Llorenç de Morunys com a les altres poblacions de la Vall de Lord.