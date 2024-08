27 denúncies per incomplir la clausura de Ribera Salada per calor

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Agents Rurals van tancar ahir l’episodi de perill extrem d’incendi forestal que es va iniciar dissabte davant de la nova onada de calor mentre que ahir els termòmetres van tornar a superar els 40º a Ponent. Al llarg d’aquesta alerta, els Rurals han interposat 21 denúncies a l’espai natural de Ribera Salada, tancat al públic per risc d’incendi, per accés motoritzat, quatre per saltar-se les restriccions d’accés i dos per desobediència a l’autoritat.

Destaca la conducta d’un grup que diumenge va fer cas omís de les persones informadores i va accedir al Pont del Clop amb tres vehicles. Aquest grup també va oferir resistència a les indicacions dels Rurals i, quan els estaven identificant, alguns d’ells van fugir amb un vehicle. Van ser interceptats pels Mossos d’Esquadra. Tots tenien antecedents.D’altra banda, municipis lleidatans van tornar a copar les temperatures més altes registrades ahir, liderades per Sant Romà d’Abella, que va assolir els 40,1º, seguit de prop per Tremp, amb 40º i Oliana, amb 39,2º. Les previsions apunten que la inestabilitat guanyarà terreny durant la jornada d’avui, amb xàfecs i tempestes que aniran a més al Pirineu i en altres punts de l’oest de Catalunya. La temperatura començarà a baixar. Segons el balanç publicat per Aemet, el juliol ha estat un mes molt càlid i sec i s’han concentrat en la segona meitat els primers pics de calor extrema d’aquest estiu. Pel que fa a les temperatures mínimes, la nit del 19 de juliol va ser una de les més càlides amb prop de 24º a Lleida.

40,1ºC