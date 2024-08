Nits màgiques de Perseids

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La pluja d’estrelles popularment coneguda com a Perseids o llàgrimes de Sant Llorenç va arribar ahir a la nit al seu punt àlgid amb una taxa que, si els núvols no ho van evitar, esperava assolir els 110 meteors per hora. Tanmateix, el fenomen astronòmic per antonomàsia de l’estiu va començar el passat 17 de juliol i des de fa setmanes són molts els lleidatans que observen el cel nocturn a la recerca d’estrelles fugaces. Aprofitant que la Lluna es troba en fase creixent, el Parc Natural de l’Alt Pirineu va organitzar la nit de diumenge a dilluns una activitat astronòmica al nou mirador d’estrelles ubicat a Tavascan (Lladorre). L’observació va estar dirigida per Obaga Activitats i va comptar amb la participació de mig centenar de persones.

Observació dels Perseids des de Torres de Segre - Maria Tost

Per la seua part, la Societat Astronòmica de Lleida, en col·laboració amb Natura i Turisme de Torres de Segre, va portar a terme una sessió astronòmica al Tossal de l’Ermita de Carrassumada. Un centenar de persones van gaudir de l’activitat, amb la qual van poder observar la Lluna a través d’un telescopi de grans dimensions i aprendre a reconèixer les constel·lacions. El fenomen dels Perseids es produeix quan pols i roques despreses del cometa Swift-Tuttle col·lideixen contra l’atmosfera. El número d’observables per hora és molt variable, encara que en un lloc fosc i amb el radiant alt sobre l’horitzó pot superar el centenar. Aquesta nit, amb els Amics de la Seu Vella i el grup Poèticament, s’ha organitzat una altra observació comentada per la Societat Astronòmica de Lleida al Castell del Rei.