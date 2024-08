El 31è Festival de Música de la Granadella, del dia 23 al 25Enguany amb més propostes infantils

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Granadella tornarà a convertir-se en la capital de la música folklòrica amb la 31a edició del Festival de Música Popular i Tradicional Catalana del 23 al 25 d’agost.

El certamen torna un estiu més amb un programa d’activitats gratuïtes, que tindrà com a escenari majoritàriament la plaça de la Vila. Aquest any, a més, el festival busca atansar-se al públic infantil amb activitats específiques per als més petits.Les actuacions musicals començaran el divendres 23 a la nit amb havaneres del grup Boira, acompanyades amb el tradicional rom cremat. Dissabte a la tarda serà el torn de l’orquestrina Trama i, posteriorment, del grup Ebri Knight. Diumenge al migdia hi haurà una ballada de sardanes amb la Cobla Jovenívola d’Agramunt i, a la tarda, un recital de dansa amb l’Esbart Arrels. El festival tancarà amb l’actuació de Pep Gimeno. Com a novetat, al concurs de bitlles catalanes de diumenge, hi haurà la primera tirada infantil. La programació per a nens també comptarà amb la cursa de les pedretes i un taller de balls tradicionals durant el dia de dissabte.