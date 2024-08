Música celestial a la Pobla de Cérvoles

Pocs són els artistes que poden presumir d’una carrera de més de set dècades. Menys encara els que han estat capaços de fer una gira internacional als seus 98 anys. En aquest selecte grup es troba l’organista Montserrat Torrent, que va actuar ahir en el marc del 25 aniversari de la restauració de l’orgue barroc de la parròquia de la Pobla de Cérvoles, just el dia que es complia l’efemèride. La seua estreta relació amb aquest municipi ve de lluny. “Va ser molt senzill que vingués”, explica Anton Bundó, organitzador del cicle d’activitats, que afegeix que “li vaig fer saber que estàvem preparant aquest programa i de seguida em va dir que volia venir sense cobrar res”. Entre el 2005 i el 2010, Torrent va participar en diverses edicions de l’Acadèmia a l’Orgue Barroc de la Pobla de Cérvoles, en què va exercir com a instructora. “Té una estima especial al poble des que va venir per primera vegada”, afegeix Bundó.

Torrent ha anat perdent oïda gairebé del tot amb el pas dels anys. Tanmateix, continua tocant perquè “ella té la música al cap”, assegura Anton Bundó. Per als veïns, poder disfrutar del recital va ser “un gran orgull pel que representa com a concertista i com a persona”, explica Toni Escayola, dels Amics de l’Orgue de la Pobla de Cérvoles.Montserrat Torrent (Barcelona, 1926) va iniciar la seua formació musical al piano de la mà de la seua mare, Ángela Serra, que era deixebla del lleidatà Enric Granados. Va estudiar a l’Escola Marshall de Barcelona i va acabar la seua formació musical al Conservatori Superior de Música. El 2021, va ser distingida amb el Premi Nacional de Música.

Gira amb parades a Itàlia i Suïssa per tancar l’any

L’agenda de Torrent no s’atura després del concert d’ahir a la Pobla de Cérvoles. Només en la segona quinzena d’agost, viatjarà per Lleó, Ourense i Cabrera de Mar, on dirigirà una classe magistral. Tornarà a Castella i Lleó al setembre, aquesta vegada per parar a Burgos el dia 5. A l’octubre, travessarà la frontera per oferir un recital al municipi italià de Cairate, a banda d’actuar a Getafe. Tancarà l’any, de moment, amb un concert a Suïssa el 3 de novembre i un altre a Vigo el dia 20 del mateix mes.