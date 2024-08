Roger Mas fa vibrar Ciutadilla

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

L’entorn del castell de Ciutadilla va acollir divendres passat un maridatge musical gastronòmic amb Roger Mas com a protagonista presentant El viatge, composició que només ha ofert en un parell d’ocasions i que l’artista va definir com “un collage experimental, impressionista i atmosfèric”. El concert, que es va completar amb un repàs de cançons de totes les èpoques de Mas, va reunir més de 350 persones, sent una de les propostes del Perifèria Cultural amb més públic d’aquest any. L’organització va agrair el suport de l’ajuntament de Ciutadilla: “Sense ell hauria estat impossible, és remarcable l’aposta per la cultura d’un consistori tan petit.”

Per la seua part, l’alcalde, Òscar Martínez, va explicar que “comptem amb un espai molt singular, el castell, que té una esplanada al darrere per a actes d’aquest estil, especialment si ens respecta la marinada com avui, i evidentment també donar recorregut als productors de la zona que al costat de l’Associació Amics del Castell s’ha decidit fer una petita fira de productes de proximitat al pati de castell”. El concert de Mas va finalitzar amb un acte gastronòmic a càrrec de Sergi de Meià. El xef va preparar, amb productes de l’Urgell, receptes històriques de l’edat mitjana.