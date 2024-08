Comença a Binèfar el rodatge de la pel·lícula 'El sueño de Aylan'

Publicat per M.C.E. Verificat per Creat: Actualitzat:

Binèfar acull des d’ahir el rodatge de la pel·lícula El sueño de Aylan, dirigida per Álex Agüera i basada en la novel·la homònima del binefareny Josan Bailac. Ambientada a la Toscana dels noranta, l’obra explica la història d’un nen d’onze anys que viu a cura de la seua tia i que somia defensar algun dia la samarreta violeta de l’equip de la Fiorentina.

“Els tres primers dies de rodatge se centraran a la casa de la meua àvia, que a la gran pantalla es convertirà en la casa on el protagonista viu amb la seua tia”, va explicar ahir Bailac, mentre que va assenyalar que divendres i dissabte el set es traslladarà al col·legi Víctor Mendoza d’aquesta localitat de la Franja. El procés de filmació durarà tres setmanes, compta amb un equip d’una vintena de persones i recorrerà altres localitats de la comarca de la Llitera com Alcampell, Montsó, Alquézar o Pozán de Vero. Bailac va escriure l’obra en tan sols 23 dies, durant la pandèmia.

Segons va explicar Bailac ahir a SEGRE, “vaig trobar a casa un antic àlbum de la Lliga italiana del 1993 que col·leccionava quan era petit i em va inspirar a escriure el llibre que, malgrat que està ambientat a la Toscana, té molts elements que recorden el meu Binèfar natal”. Per al protagonista, Bailac es va inspirar en el seu nebot, que viu a Almenar. La pel·lícula, de la qual formen part actrius com Neus Asensi, Anna Otín o Claudia Bolte (vegeu el desglossament), està coproduïda per Apocalipsis Producciones. Es tracta d’una firma barcelonina que va nàixer el 2018 i que ha treballat en projectes audiovisuals com Bellezonismo (2019), El último torero (2021) i La Mesita del comedor (2023).

L’actriu catalana Claudia Bolte, protagonista del film

El sueño de Aylan promet ser un viatge emocional i ple d’inspiració que estarà protagonitzat per l’actriu Claudia Bolte, que encarnarà el paper de la tia del petit Aylan. També formen part de l’elenc Anna Otín (coneguda per interpretar Dolors a la pel·lícula Alcarràs de Carla Simón, paper amb què va aconseguir la nominació al Premi Goya a la Millor Actriu Revelació 2023), i Neus Asensi (La niña de tus ojos o El corazón del guerrero). L’artista Marco Maseda plasmarà la seua obra a la pel·lícula.