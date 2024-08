RTVE preestrenarà a Sant Sebastià '¿Es el enemigo?' sobre Gila

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

RTVE preestrenarà en la 72a edició del Festival Internacional de Cine de Sant Sebastià, que se celebrarà del 20 al 28 de setembre a la capital guipuscoana, la pel·lícula ¿Es el enemigo? La película de Gila. Dirigida per Alexis Morante i protagonitzat per Óscar Lasarte, Carlos Cuevas, Natalia de Molina i Salva Reina, la cinta és una faula optimista basada en l’època en què Miguel Gila va lluitar en la guerra i va sobreviure a ser afusellat. Un al·legat antibel·licista que enllaça els successos tràgics que va viure en primera persona durant la contesa i com els va traslladar al seu humor.

Radiotelevisió Espanyola també presentarà en el certamen donostiarra Escape i Las chicas de la estación. Protagonitzada per Mario Casas i amb Martin Scorsese a la producció executiva, la primera explica la història d’un home trencat que només vol viure a la presó i farà el que sigui necessari per aconseguir-ho. Una pel·lícula al repartiment de la qual també figuren Anna Castillo, José Sacristán, Josep Maria Pou, Blanca Portillo, Guillermo Toledo o Juanjo Puigcorbé, entre d’altres. D’altra banda, Las chicas de la estación, de Juana Macías, es presentarà als Cines Príncipe. Aquesta pel·lícula està basada en fets reals succeïts en un centre de menors de Mallorca en el qual algunes de les noies van acabar sent captades per xarxes de prostitució.