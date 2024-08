Això és el que costarà el concert de Manuel Turixo al Festival de la Hispanitat de Madrid

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

La Comunitat de Madrid pagarà 484.000 euros pel concert que el cantant colombià Manuel Turizo oferirà diumenge 6 d’octubre, a la Porta d’Alcalá, com a part de la programació de la quarta edició del Festival de la Hispanitat. Així consta al contracte a què ha tingut accés Europa Press i que ha estat adjudicat a l’empresa Sony Music Entertainment Espanya en ostentar els drets de representació de l’artista, conegut per cançons com 'El Merengue' o Una lady como tú'.

En el pressupost hi ha inclosos els honoraris artístics de l’artista i les persones que intervinguin en l’espectacle i els hotels i vols del cantant i els que intervinguin en la realització de l’espectacle. D’altra banda, el concert haurà de tenir una durada mínima de dos hores. "Es tracta d’un esdeveniment que té una gran capacitat per atreure l’atenció de tots els públics per ser un dels artistes més reconeguts del moment. És, sens dubte, una porta de Madrid al món hispanoamericà", argumenta la Conselleria de Cultura, Turisme i Esports.

D’aquesta forma, Manuel Turizo, nominat al Latin Grammy per 'El Merengue' i guardonat amb tres premis Latin Billboard per 'La Bachata', serà el protagonista d’aquest gran concert gratuït amb què recollirà el testimoni de Camilo i Carlos Vives, que van actuar en aquest mateix escenari el 2022 i el 2023, respectivament. La quarta edició del Festival de la Hispanitat es desenvoluparà del 4 al 13 d’octubre amb més d’un centenar d’activitats entorn de la cultura en espanyol coincidint amb la commemoració, el 12 d’octubre, del descobriment d’Amèrica i la Festa Nacional.