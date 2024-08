La caça de bruixes a les Valls d'Àneu, en un llibre

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La cacera de bruixes a les Valls d’Àneu, del doctor en Història i professor de la UB Pau Castell Granados, és una de les novetats literàries que presenta l’editorial andorrana Anem Editors per a aquest mes de setembre. L’investigador de Tremp analitza en profunditat la persecució de bruixes al Pallars Sobirà, un dels epicentres de la caça de bruixes a Europa. El llibre estarà disponible a partir de dilluns vinent.

Per la seua part, l’investigador andorrà Jordi Casamajor publicarà Simbologia i pensament màgic al Pirineu, una anàlisi sobre les creences ancestrals que han perdurat als territoris del Pirineu d’Andorra, l’Alt Urgell i la Cerdanya. Es tracta d’una recopilació única de fotografies i documents d’aquestes pràctiques màgiques que es podrà trobar en llibreries a partir del 23 de setembre.D’altra banda, la tercera novetat, Història dels samurais, es publicarà el 16 de setembre i és obra del doctor en Història Japonesa i especialista en l’època feudal nipona Jonathan López-Vera.Paral·lelament, Anem Editors reedita Traces de la Segona Guerra Mundial a Andorra, de Claude Benet. La primera edició s’ha esgotat en menys d’un any i ha superat els 500 exemplars venuts.

La Fira del Llibre del Pirineu, el cap de setmana a Organyà

■ En el marc de la 28a edició de la Fira del Llibre del Pirineu, que tindrà lloc aquest cap de setmana a Organyà, Jordi Casamajor presentarà Simbologia i pensament màgic al Pirineu. La cita serà dissabte, a les 18.00 hores, i durant la resta del dia s’han previst un gran nombre de presentacions literàries, concursos i l’entrega dels Premis Literaris Homilies d’Organyà. El certamen reuneix cada any diferents editorials, llibreries i autors del Pirineu, com és el cas d’Anem Editors. Així mateix, promou l’ús de la llengua i contribueix a cohesionar el sector al territori. Es tracta d’una oportunitat per descobrir obres i talents locals i celebrar la riquesa literària del Pirineu, així com la seua influència en la cultura catalana.