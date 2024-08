El festival de Venècia premiaSigourney Weaver

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Festival Internacional de Cine de Venècia va arrancar ahir la 81 edició amb l’actriu Sigourney Weaver com a gran protagonista. La novaiorquesa va rebre ahir a la nit el Lleó d’Or honorífic per la seua dilatada carrera en cine i teatre, però, sobretot, per haver encunyat des dels vuitanta “la imatge d’una heroïna sense precedents, capaç de sortir victoriosa davant de models masculins que havien dominat fins llavors el gènere d’acció”. Entre aquests papers destaca el de la inoblidable tinent Ellen Ripley de la saga Alien, ideada per Ridley Scott i continuada per directors com James Cameron, però també per altres treballs com Gorillas in the Mist (1988) o l’univers d’Avatar. Hores abans de rebre el guardó, va confessar que se sentia “entusiasmada” davant de la possibilitat que la candidata demòcrata Kamala Harris pugui ser la primera presidenta dels Estats Units. “Pensar per un moment que el meu treball hagi pogut tenir alguna cosa a veure amb el seu ascens em fa molt feliç”, va dir al preguntar-li si creia que els seus rols havien estimulat l’apoderament femení. El Lido de Venècia serà fins dissabte vinent 7 de setembre la seu central del certamen, en el qual el cineasta manxec Pedro Almodóvar competirà pel Lleó d’Or amb la seua primera pel·lícula en anglès, La habitación de al lado.Espanya també hi estarà representada per la nova pel·lícula d’Aitor Arregi i Jon Garaño, Marco –a la secció Orizontti–, a més de per la sèrie de Rodrigo Sorogoyen Los años nuevos, fora de competició.

Per la seua banda, el cineasta Tim Burton va ser l’encarregat d’obrir el festival amb la pel·lícula Bitelchús, Bitelchús, que va aconseguir l’aplaudiment de la crítica i va atreure a la tarda centenars de seguidors a les portes del Palau del Cine.