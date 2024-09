Lleida estrena la productora audiovisual Octubre Cinema

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Transformar el panorama cultural i cinematogràfic de Ponent fomentant el talent local, impulsant la creació audiovisual i demostrant que també es pot fer cine de qualitat fora dels grans pols de producció. Aquests són alguns dels ambiciosos objectius de la nova productora audiovisual lleidatana Octubre Cinema, la primera firma del sector amb caràcter cooperatiu a Lleida.

Així mateix, l’empresa naix de la mà de dos cineastes lleidatans, amb experiència en el món del curtmetratge i la producció publicitària, Joel Munu (Lleida) i Marina Rúbies (Castellserà). Els dos van presentar fa unes setmanes aquesta nova iniciativa audiovisual a Grans Records de Lleida, davant d’un públic en el qual es va comptar amb representants del sector (Kionalia Project, Pack Màgic), del festival Som Cinema i de la Paeria.Amb l’esperit cooperatiu com a base, aquesta nova productora vol convertir-se en un projecte col·lectiu en el qual cada membre aporti la seua experiència i coneixement en diferents àrees de la producció audiovisual. “És així com volem unir directors, guionistes, actors i actrius, editors, dissenyadors i tècnics de so en un esforç conjunt per portar a terme la nostra visió”, explica Joel Munu, el nom artístic de Joel Muñoz Núñez, que fa dos anys va guanyar amb el curtmetratge Partículas sin masa dos premis (millor film i talent espanyol) al festival estatal Notodofilm Fest. Així, la nova productora busca apostar per maneres alternatives de produir cine, com s’evidencia en els seus projectes ja en marxa, com els curts El hombre que mató a Terry Gilliam (2024), del mateix Joel Munu, ara en ple recorregut per festivals, i la pel·lícula en desenvolupament Nena beata, de Marina Rúbies, graduada en Periodisme i Comunicació Audiovisual a la Universitat de Lleida, ajudant de direcció a la sèrie en aranès Èm çò qu'èm de Lleida TV. Octubre Cinema vol produir obres d’altres cineastes lleidatans, com Wannabe, d’Esther Sala, o Entre mitgeres, d’Andreu Gumà.