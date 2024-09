Organyà, un gran aparador literari

Hi van participar un total de 26 editorials i llibreries i fins a 36 autors van presentar les seues novel·les aquest cap de setmana. - AJUNTAMENT D’ORGANYÀ

La Fira del Llibre del Pirineu va posar fi ahir a una edició de luxe. Centenars de persones van acudir a Organyà durant els tres dies de certamen en el qual han participat 26 editorials i llibreries i 36 autors i il·lustradors. L’alcalde de la localitat, Celestí Vila, va explicar que “cada any la fira se supera i es va consolidant”. Va afegir que “els organitzadors, escriptors, editorials i llibreries estan ara contents amb el format i volem preservar-lo”, va insistir, si bé va reconèixer que els últims anys diverses editorials de fora del Pirineu s’han mostrat interessades a participar-hi.

També va assegurar que les llibreries participants, també d’Andorra, es van mostrar molt satisfetes pel volum de vendes aconseguit durant els tres dies. “Aquest és el millor senyal que estem fent les coses bé”, va afirmar.Després dels actes centrals de la fira celebrats dissabte, com l’entrega de premis literaris, ahir al matí va estar dedicada a la presentació de les novetats de diferents editorials i hi va haver un homenatge a Isidre Domenjó, impulsor i coordinador de la fira que s’ha jubilat. La clausura oficial del certamen va estar dirigida per la presidenta de l’Institut d’Estudis Catalans, Teresa Cabré. Així mateix, la comissió de les Homilies, que organitza la fira, ja prepara la 29 edició del certamen de la Fira del Llibre del Pirineu.