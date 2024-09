La Fundació Privada Horitzons 2050 presenta la segona edició del Sant Miquel de les Lletres

Publicat per Redacció

La Fundació Privada Horitzons 2050 ha presentat al pati del convent de Santa Clara la segona edició del Sant Miquel de les Lletres, que tindrà lloc a la ciutat de Lleida del 16 al 22 de setembre. El president de la Fundació, Antoni Gelonch, la regidora de cultura de la Paeria, Pilar Bosch i el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, han estat els encarregats de donar a conèixer les novetats d’aquesta nova entrega del Sant Miquel de les Lletres, que l’any passat es va saldar amb 1.200 assistents a les activitats programades. “Tenint en compte aquestes xifres, a més de les persones que es van passejar per les parades de llibres durant el cap de setmana, el nostre deure de cara a la ciutadania va més enllà d’apostar novament per aquesta iniciativa, sinó que passa per superar tant les seves expectatives com les nostres pròpies”, ha avançat Gelonch abans d’entrar en matèria.

D’una banda, el president de la Fundació Privada Horitzons 2050 ha definit l’objectiu de la segona edició del Sant Miquel de les Lletres, que no és altre que reivindicar el paper de la ciutat de Lleida com a cruïlla en el conjunt dels Països Catalans, també en la relació entre Ponent i l’Alt Pirineu, així com la presència de lleidatans a Barcelona i l’eix vertebrador que representen tant l’N-II com l’Eix Tranversal per al país.

Per això, “hem definit una sèrie d’activitats que volen evidenciar totes aquestes realitats, fer-les més properes i, eventualment, proposar mecanismes de relació més estables entre el sistema del llibre de tots aquests territoris”, ha explicat Gelonch, que no ha volgut deixar passar l’ocasió d’agrair per la seva participació a l’elenc d’escriptors, periodistes, filòlegs, historiadors i catedràtics que protagonitzaran les taules rodones i debats que enguany acollirà la sala Alfred Perenya cada vespre de dilluns a divendres.

De l’altra, el mateix Gelonch ha confirmat que la plaça de la Catedral tornarà a omplir-se amb una desena de parades de llibres en català i signatures dels mateixos per part dels seus autors durant un cap de setmana en què no faltaran activitats per a tots els públics, des de contacontes fins a vermuts literaris, al pati de l’IEI. De fet, es tracta que editors, llibreteres, autors i públic puguin tornar a intercanviar experiències i coneixements en el marc d’una iniciativa clau per a la Fundació Privada Horitzons 2050 a l’hora de contribuir eficaçment a la difusió i estima del català entre els seus conciutadans.

Aquesta segona edició del Sant Miquel de les Lletres també introduirà, de dilluns a divendres, contacontes a les escoles i les escoles bressol, de la mateixa manera que les jornades de divendres i dissabte es clouran amb sengles concerts a l’aire lliure, al pati del Convent de Santa Clara, amb un duo format per Clara Viñals i Roger Más, i Cris Juanico com a protagonistes. Les entrades per a ambdues actuacions es poden adquirir a les llibreries de Lleida.

La Fundació Privada Horitzons 2050 organitza la segona edició del Sant Miquel de les Lletres amb la complicitat de tots els agents del sector, tant d’entitats (Ateneu Popular de Ponent, Òmnium Cultural, Ajuntament de Lleida i Diputació de Lleida/IEI) com de llibreries (Abacus, El Genet Blau, La Fatal, La irreductible i la Llibreria Caselles) i editorials (Editorial Fonoll, Pagès Editors, Edicions Salòria, Editorial Meraki i Karwan).També hi col·laboren el Ministeri de Cultura i Esports, el Departament de Cultura, el Gremi de Llibreters de Catalunya i l’Associació d’Editors en Llengua Catalana (EDITORS.CAT).