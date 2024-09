Estamariu fomenta el diàleg i el valor de la comunitat a través del seu festival d'arts i cultura

Publicat per acn

El petit poble d'Estamariu, a l'Alt Urgell, s'omplirà aquest cap de setmana d'art i cultura en el marc de la segona edició del Festimariu. El certamen posa enguany l'accent en la promoció del sentiment de pertinença a la comunitat, amb un mural de grans dimensions fet a partir d'un 'trencadís' de retrats dels veïns de la localitat i que es pot veure a la plaça de la Font Vella. A banda, l'exposició col·lectiva 'Pirineus', instal·lada a l'Espai Joan Planes, planteja un diàleg entre els artistes que la conformen i vint escriptors, els quals descriuen les seves obres en unes postals. Des d'aquest divendres i fins diumenge s'han programat més d'una vintena d'activitats, des de concerts i tallers a mostres d'artesania i gastronomia, entre d'altres.

El president de la Fundació Planes Corts, Joan Planes Vila, ha dit que encaren el festival amb "molta il·lusió" i ha destacat que l'esdeveniment encaixa perfectament amb els objectius de l'entitat, els quals passen per fomentar l'economia circular i la dinamització d'aquesta part del territori. Així, ha afirmat que la cultura és una peça important. Per la seva banda, la tinent d'alcalde i regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Estamariu, Elisabet Cirici, ha ressaltat el treball que es fa des de la fundació per fer créixer el municipi i que aquest es converteixi en un "referent" al territori.

Mentre, la directora de la Fundació Planes Corts, Montse Ferrer, ha dit que arran de la "repercussió" que va tenir l'any passat la primera edició del festival, s'ha volgut tornar "encara amb més força". De fet, ha detallat que l'èxit d'assistents demostra que "la gent té ganes de cultura, té ganes de natura i té ganes de conèixer els pobles". Una de les novetats del programa és que aquest comença divendres i s'allarga durant tres dies. Així, la primera de les propostes és la presentació del disc 'Tretze vares', de Cati Plana i Pau Puig, que tindrà lloc a l'església de Sant Vicenç d'Estamariu.

Ferrer ha apuntat que el programa del Festimariu d'enguany és "molt transversal", ja que, segons ha afegit, compta amb diverses propostes d'art plàstic, escultura i fotografia; a més de literatura, teatre, cinema, música i danses tradicionals, entre d'altres. També ha posat en valor la mostra d'artesania i la de gastronomia que estarà present durant tot el cap de setmana, a més de les activitats d'àmbit natural. Finalment, ha explicat que s'han repartit pel poble una vintena de peces d'art fetes per membres del col·lectiu l'Aparador a partir d'una forca.

La directora de la Fundació Planes Corts també ha assegurat que l'entitat treballa de forma conjunta amb les administracions i ha posat com a l'exemple la implicació de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA) i el Departament de Cultura. També ha parlat de la col·laboració que s'ha fet amb la Fira de Formatges Artesans del Pirineu, a través de la qual s'ha organitzat un tast i l'exposició d'onze lleteres del certamen de la capital alturgellenca.