FiraTàrrega aixeca el teló amb 178 funcions de 51 obres

Publicat per Laia Pedrós

La 44 edició de FiraTàrrega aixecarà avui el teló i oferirà 178 funcions de 51 espectacles, dels quals 20 seran estrenes, fins diumenge, amb la participació d’un total de 353 artistes, als quals cal afegir els espontanis (off), artistes que cada any omplen el centre històric.

El leitmotiv d’aquest any és el joc i onze propostes de les 51 se centraran en aquest concepte, que anima l’espectador a ser partícip actiu.Per als 28 espectacles de pagament programats, FiraTàrrega va posar a disposició 17.000 localitats, de les quals ahir ja n’hi havia un 55% d’ocupades, entre les 5.732 entrades venudes i les 3.458 invitacions a professionals acreditats, que ahir eren més de 1.100 de 583 entitats procedents d’una trentena de països diferents. Pel que fa al servei de bus llançadora per viure un dia d’experiència a FiraTàrrega dissabte, es mantenen els de Barcelona i Girona.La jornada d’avui dijous tindrà com a espectacle destacat la proposta de gran format Carrer 024 de Sol Picó a l’Hort del Barceloní a les 21.30 hores. En el seu 30 aniversari, la companyia, que actuarà per quarta vegada a FiraTàrrega (2009, 2011 i 2013), convida l’espectador a reflexionar sobre la paradoxa de la solitud en la societat actual. La peça comptarà amb la participació d’una vintena de voluntaris que ajudaran a fer possible l’espectacle movent el públic i col·laborant en el moviment dins de l’espai escènic. A part d’aquesta proposta de Sol Picó, a partir de les 18.00 hores s’han programat cinc obres més en algun dels 18 espais d’exhibició habilitats a la ciutat. Es tracta de Campi Qui Pugui, Sergi Estebanell, Adhok, Alba Sarraute & Les Ofèlies i La Corcoles. Així mateix, a les 19.30 hores tindrà lloc la inauguració de la Llotja amb la presència del ministre de Cultura, Ernest Urtasun; la consellera de Cultura, Sònia Hernández; l’alcaldessa, Alba Pijuan, i les directores de FiraTàrrega, Anna Giribet i Natàlia Lloreta, i tot el seu equip. A més, a les 13.30 hores es rebran els 30 professionals de la província inscrits en el nou programa Lleida Escena i a les 16.00 hores es presentaran una desena de projectes fàcils de programar.

Preestrena de Campi Qui Pugui amb patrocinadors del certamen

La companyia de Castellserà Campi Qui Pugui va preestrenar ahir a la nit l’obra Matres al Teatre Ateneu de Tàrrega, una història d’amor, aventures i supervivència que tracta la maternitat i la infància, la malaltia i la mort des del punt de vista d’un nen que creix en un petit poble de l’Urgell amb tres dones: la mare, la tia i la padrina. Aquesta va ser la peça escollida per FiraTàrrega per premiar els membres del Club dels Mecenes, socis de Foment Tàrrega, patrocinadors i autoritats locals, comarcals i provincials, com a mostra d’agraïment al seu suport a aquest certamen, referent internacional de les arts escèniques de carrer.