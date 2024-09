Un Sant Jordi per Sant Miquel

La capital del Segrià tornarà a ser escenari d’intercanvi cultural i literari més enllà de Sant Jordi. Del 16 al 22 de setembre, llibreries, editorials i autors de la demarcació sortiran als carrers per celebrar el segon Sant Miquel de les Lletres. Després de l’èxit de la primera edició l’any passat, que va rebre 1.200 assistents, el certamen torna amb una “ampliada i millorada oferta”, va assegurar Antoni Gelonch, president de la Fundació Horitzons 2050, la impulsora del certamen.

Des del dilluns 16 fins al divendres 20 s’han programat diversos debats a la sala Alfred Perenya que comptaran amb la participació d’escriptors, periodistes, filòlegs, historiadors i catedràtics. Amb tot, la iniciativa té com a objectiu “reivindicar el paper de la ciutat de Lleida com a confluència en el conjunt dels Països Catalans, també en relació entre Ponent i l’Alt Pirineu”, va indicar Gelonch ahir en l’acte de presentació de l’edició. Així mateix, les sessions de debat abordaran temes com la presència de lleidatans a Barcelona i l’eix vertebrador que representen l’N-II i l’Eix Transversal per al país. “La idea és donar a conèixer els valors lleidatans a la resta del territori i trencar amb els tòpics per conèixer-nos millor”, va puntualitzar Gelonch, que va afegir: “començant per convidar escriptors de fora perquè vinguin a Lleida”.A partir del dissabte 21, la plaça de la Catedral acollirà els estands de cinc llibreries (Abacus, El Genet Blau, La Fatal, la irreductible i la Llibreria Caselles) i cinc editorials (Editorial Fonoll, Pagès Editors, Edicions Salòria, Editorial Meraki i Karwan) de la demarcació. Les parades també comptaran amb la presència de diversos autors que podran firmar els seus llibres. A més, el cap de setmana s’han previst sessions de contacontes infantils al pati de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i, com a novetat, durant la setmana tindran lloc en diferents escoles i guarderies de la ciutat.Una altra de les innovacions al programa d’actes de Sant Miquel de les Lletres d’aquest any són les actuacions musicals. El divendres 20, els artistes Clara Viñals i Roger Mas actuaran en conjunt per primera vegada, al pati del convent de Santa Clara, i presentaran un repertori que repassarà la poesia de diversos autors de Ponent. L’endemà, en la mateixa ubicació, s’ha programat l’actuació del músic menorquí Cris Juanico, que presentarà el seu àlbum Cançons de Xerxa.