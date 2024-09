Teatre a primera fila a Tàrrega

Com és tradició, els artistes espontanis van omplir ahir el centre històric de Tàrrega, com la plaça coneguda amb el nom del ‘laberint’. - LAIA PEDRÓS

Publicat per Xavi SantesmassesLaia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Tàrrega va viure ahir la segona jornada de la Fira de Teatre al Carrer, la que tradicionalment resulta més amable per poder gaudir dels espectacles, des de primera fila, sense aglomeracions. Malgrat això, cada vegada són més els que aposten per visitar FiraTàrrega en aquesta jornada, especialment professionals, parelles o grups de jubilats, famílies que aprofiten els últims dies d’estiu i estudiants a falta de poques jornades per iniciar de nou les classes. Als carrers s’escoltava: “Avui (ahir per al lector) és un no parar, intentarem veure tot el que puguem i aprofitar el dia al màxim perquè el cap de setmana serà impossible transitar pels carrers i les places de Tàrrega.”

La jornada va començar tranquil·la amb l’estrena del primer pack duo a les piscines, recinte que cada dia ofereix dos propostes diferents de dansa i circ en un entorn calmat, el que la directora artística de FiraTàrrega, Anna Giribet, denomina com “un oasi en el marc de l’ebullició al centre”.

Les obres escollides per ahir van ser The Sand-Mad Method de la Cia. Carla Sisteré i Embolic de Pau Palaus. Aquesta última és precisament una de les onze propostes programades en el marc del lema d’aquesta edició, el joc. Aquest clown català va oferir una posada en escena molt senzilla en la qual va buscar en tot moment una gran complicitat amb els espectadors, a qui no va parar d’arrancar somriures.

Al migdia, la plaça Major es va convertir en la seu d’una empresa de missatgeria. Amb Paquets, la Cia. Toti Toronell reivindica que avui dia tot es pot comprar i vendre al moment. El públic es va convertir en partícip d’aquesta proposta rebent i obrint caixes i esdevenint en el protagonista de diferents històries, totes molt diverses i sorprenents.

Una de les peces destacades de la jornada va ser Âcid, de Sound de Secà, una proposta itinerant de percussió, teatre i ritme descarat que va deixar exhausta la multitud convocada per participar en la rua que va transitar pel carrer del Carme.

Al Pati, l’artista de Cervera Ferran Orobitg va presentar Opia, que convida a mirar la Fira des d’una butaca de teatre mòbil. Mentrestant, a la zona del Reguer, el públic s’ho va passar pipa animant el peculiar Ramón en el marc d’un concurs radiofònic per aconseguir un búnquer de cinc estrelles, una proposta de la companyia basca Trapu Zaharra titulada precisament ¡Dale Ramón!,el lema més aclamat per l’entregat públic.

Al carrer Migdia, va destacar també una nova proposta itinerant de Yllana & Nacho Vilar Producciones, Olympics, en la qual quatre atletes que no van aconseguir la classificació per als Jocs Olímpics van muntar el seu propi campionat, ple de situacions absurdes i surrealistes.Els artistes que actuen fora del programa oficial van omplir durant tota la jornada de públic el cèntric carrer del Carme. Ho van fer amb propostes d’equilibrisme i humor formant els tradicionals cercles de públic entorn de cada artista.

Avui s’espera que FiraTàrrega visqui la jornada gran, la més multitudinària, amb 71 sessions programades a partir de les 9.30 hores i fins ben passada la mitjanit amb una nova Nit FiraTàrrega.

Erik Schmitz, professor de l'Escola Ondara "FiraTàrrega ens ajuda a visibilitzar l'Escola"

Per primera vegada l’Escola Ondara té estand a la Llotja?

Sí, perquè hem establert un conveni permanent amb FiraTàrrega, amb la qual tenim un vincle consolidat.

Com es materialitza?

Cada curs els alumnes del cicle d’Escultura Aplicada a l’Espectacle realitzaran un o diversos projectes que lluiran a FiraTàrrega.

Contribuirà a tenir més inscripcions?

Indiscutiblement, FiraTàrrega ens ajuda a visibilitzar aquest cicle formatiu.

Quants alumnes hi ha aquest curs?

Començaran 12 el primer curs (fins ara eren uns 4), hem augmentat molt perquè les classes seran al matí.