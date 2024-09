L'art regna al Festimariu

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

El petit poble d’Estamariu, a l’Alt Urgell, s’omple d’art i cultura al llarg de tot el cap de setmana en el marc de la celebració de la segona edició del Festimariu. La benvinguda als visitants des de divendres la dona un mural de grans dimensions instal·lat a l’entrada del poble, a la plaça de la Font Vella, creat per la fotògrafa local Gemma Pla, de Tucutun Fotografia, a través d’una composició amb retrats dels veïns.

El certamen posa l’accent aquest any en el diàleg i el sentiment de pertinença a la comunitat. La Fundació Planes Corts, organitzadora de la iniciativa, va destacar que un dels objectius és “dinamitzar” el territori “amb la cultura com una de les peces claus”, així com el foment de l’economia circular. “Volem que Estamariu es converteixi en un referent al territori”, van afegir. I per a això, el festival ha tornat aquest any amb més força i ha programat fins a una vintena d’activitats fins avui diumenge.

Destaca l’exposició col·lectiva Pirineus, instal·lada tot el cap de setmana a l’Espai Joan Planes i que planteja un diàleg entre els artistes que la formen i vint escriptors, que van descrivint les obres d’art en unes postals.L’art i la cultura continuaran avui amb la projecció del curtmetratge sobre el casal d’estiu que s’ha celebrat enguany al poble. Serà a les 11.00 hores a Cal David. Mitja hora més tard serà el torn de l’activitat Literatura arrelada, amb Albert Villaró, Roser Vernet, Anna Punsoda i Joan Safont, a Santa Cecília. A les 12.00 hores, als més petits els espera una adaptació de poemes de Ramon Besora, a càrrec de Cacauet Teatre, a l’Espai Joan Planes. Del programa destaca també la representació teatral Camins que parlen, de la Fanga Escènica (12.30 hores), una degustació de formatges guiada i els concerts de Sorguen i Muntanyes de vida, amb Pep Lizandra i Elies Porter.