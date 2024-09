El Quartet Prysma estrena un àlbum de 'Quilòmetre Zero'

A punt de complir 25 anys de trajectòria, el Quartet Prysma de corda i flauta, amb quatre músics integrants de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell (OJC), acaba d’estrenar l’àlbum Quilòmetre Zero, disponible a les principals plataformes digitals. Un dels seus components, el flautista de Guissona Xesco Grau, va explicar a SEGRE que “existeix un número limitat de repertori original per a formacions de cambra clàssiques com la nostra, i això ens ha motivat sempre a incentivar la creació de noves obres”. I posats a buscar compositors, “quina millor aposta que la de músics actuals del territori que mereixen ser escoltats”.

Així, a Quilòmetre Zero, el Quartet Prysma ha reunit tres peces compostes especialment per a ells per tres músics de Ponent: el pianista de Tàrrega Ramon Andreu (1969), el compositor i cantant d’Alpicat David Esterri (1970, conegut amb l’àlter ego de Lo Pardal Roquer quan canta) i el compositor de les Borges Blanques Jordi Nus (1986), establert entre Los Angeles i Barcelona i dedicat en especial a bandes sonores per a pel·lícules i audiovisuals. “Ens agrada molt com componen els tres. Nus ja va col·laborar en alguna ocasió amb l’Orquestra Julià Carbonell i quan li vam trucar es va mostrar encantat amb la proposta”, va comentar Grau. Per a l’àlbum, el quartet ha reunit dos peces que van compondre Andreu i Esterri fa uns anys però mai s’havien gravat.

D’una banda, “el músic de Tàrrega va agafar La traviata de Verdi per escriure unes variacions sobre l’Addio del Passato i el resultat va ser una melodia i lírica verdianes passades per estils contemporanis”. De l’altra, Esterri va firmar la peça Pentatònic, “inspirada en músiques populars del món, del blues als ritmes celtes”. Per completar l’àlbum, que té una durada una mica superior als 45 minuts, el compositor de les Borges ha compost Lidis, “com un paisatge de pel·lícula, amb molta llum”. D’altra banda, Grau va afegir que “l’objectiu del quartet és tocar en directe, però està molt bé comptar amb música gravada, perquè en quedi constància”.