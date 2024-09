El 27064 és el número guanyador de la Grossa de la Diada, que deixa 200.000 euros a Lloret de Mar

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El 27064 ha estat el número guanyador del sorteig de la Grossa de la Diada, que s'ha celebrat aquest dimecres a la seu de Loteries de Catalunya. Aquest número està premiat amb 50.000 euros per bitllet. La sort ha anat a parar a un supermercat de Lloret de Mar, que ha repartit 200.000 euros en vendre quatre bitllets, segons ha pogut saber l'ACN.

El premi extraordinari era aquest número acompanyat de la sèrie 20. El segon premi ha estat per al 4.297, dotat amb 20.000 euros per bitllet, i el tercer el 65850, amb 10.000 euros per bitllet. A més d'aquests, també estan premiats l'anterior i el posterior de cadascun dels tres números distingits i les terminacions de milers, centenars i desenes.

Així, a banda del primer premi, el número anterior (27063) s'havia venut en un altre supermercat de Tarragona, que ha repartit 30.000 euros en vendre 15 bitllets. Un altre supermercat de La Jonquera ha distribuït també 30.000 euros venent 15 bitllets del posterior (27065).

Loteries de Catalunya començarà aquest dijous la comercialització de la Grossa de Cap d'Any i la de la Castanyada. Amb la primera, el premi serà de 200.000 euros per bitllet de 10 euros i el sorteig es farà el 31 de desembre. Amb la segona, hi haurà un premi extraordinari de 500.000 euros per bitllet de cinc euros i el sorteig es farà el 27 d'octubre.