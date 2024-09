Una sonora escridassada a ERC marca les ofrenes de la Diada al Fossar de les Moreres

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'ofrena d'ERC al Fossar de les Moreres per la Diada de l'Onze de Setembre ha estat rebuda per una sonora escridassada a la formació. Unes 200 persones han esperat fins passada la mitjanit –algunes han expressat que s'esperaven expressament per esbroncar els republicans– per rebre els representants d'ERC i el Jovent Republicà, que ha fet la tradicional entrada amb torxes al Fossar i ha dipositat una corona de flors. Poc més d'una hora abans ho ha fet Junts sense incidents.

La comitiva d'ERC, encapçalada pel diputat al Parlament Jordi Albert i l'exregidora a l'Ajuntament de Barcelona Montse Benedí, ha hagut de suportar una sorollosa xiulada i crits de "botiflers" i "traïdors" d'altres independentistes descontents amb el suport dels republicans a la investidura del socialista Salvador Illa com a president de la Generalitat.

Els representants d'ERC s'han encarat a la xiulada i han assegurat que no els farien callar i l'esbroncada ha generat moments de tensió i enfrontaments entre persones presents a l'acte, però finalment no han anat a més. La corona de flors d'ERC ha acabat desfigurada i recollida per militants del partit.

Una estona abans, cap a les 22.30 hores, han fet la seva ofrena Junts i les joventuts del partit, les Joventuts Nacionalistes de Catalunya (JNC), que han depositat sengles corones de flors al monument del fossar i han intervingut al faristol previst per a l'acte.

Allà, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha cridat l'independentisme a "no resignar-se" i a fer front a unes institucions catalanes en mans del PSC, a qui ha acusat de voler "convertir el Palau de la Generalitat en una gestoria grisa al servei de La Moncloa". Davant d'això i de la "repressió de l'Estat i de la cúpula judicial que va desbocada", ha afegit, no es pot "girar full": "Hem de plantar cara".

Boicot d'Arran a l'ofrena d'Aliança Catalana

Aliança Catalana, que aquest dimecres no participarà a l'ofrena institucional al monument de Rafael Casanova, ha fet el seu propi acte d'homenatge al Fossar de les Moreres durant la tarda. La formació ultra, encapçalada per la diputada i alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha fet una ofrena en aquest espai del Born però s'ha trobat amb una acció de rebuig i protesta per part d'Arran i la coordinadora Som Antifeixistes. Els Mossos d'Esquadra han desplegat un cordó per separar els manifestants antifeixistes dels membres i simpatitzants d'Aliança Catalana mentre d'un dels balcons penjava una pancarta de grans dimensions amb el text 'Acabem amb el feixisme'.